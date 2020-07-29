شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جهاز الخدمة الوطنية: صناعة «الغزل والنسيج» تحقق النمو المستدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مصطفى أمين على، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، إن صناعة الغزل والنسيج والملابس من أهم الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام، إذ يتزايد الطلب على المنتجات بالتزامن مع الزيادات السكانية.

وأضاف، فى كلمته خلال افتتاح المجمع الصناعى للغزل والنسيج فى المدينة الصناعية بالروبيكى، الثلاثاء، أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من أكثر الصناعات كثافة فى العمالة، ويبلغ حجم العمالة بها نحو 1.2 مليون فرد، وتستحوذ على نحو 27% من حجم العمالة فى القطاع الصناعى.

وتابع مدير الجهاز: «رغم أن هذه الصناعة تحظى فى مصر بأهمية تاريخية واقتصادية كبرى، فإنها تعرضت على مدار سنوات عديدة مضت لكثير من التحديات، وبعد أن كان القطن المصرى يحقق حوالى 10 ملايين قنطار سنويًا فى الثمانينيات تراجع إلى أقل من مليونى قنطار فى عام 2018، وتقلصت مساحته المزروعة إلى نحو 330 ألف فدان فى 2018، بعد أن كانت تقترب من مليون فدان فى التسعينيات، ما تسبب فى خسائر لشركات الغزل والنسيج قُدِّرت بنحو 33 مليار جنيه، وتراكمت ديونها وبلغت نحو 16 مليار جنيه». وشدد على أن صناعات الغزل والنسيج فى مصر مازالت تكافح من أجل البقاء لدعم الناتج المحلى والميزان التجارى، حيث قُدِّرت صادرات هذه الصناعة بنحو 3.3 مليار دولار فى عام 2019، وتمثل حوالى 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، مشيرًا إلى بعض التحديات التى يمكن أن تواجه قطاع الغزل وصناعة الملابس والمنسوجات فى مصر، والذى يضم أكثر من 13 ألف منشأة صناعية تعمل فى تلك المجالات، ومنها ارتفاع تكلفة المواد الخام، وتقادم العديد من خطوط الإنتاج، والمنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة، وتراكم حجم الخسائر والديون على بعض الشركات.

ولفت مدير الجهاز إلى الجهود الجارية حاليًا لتطوير ودعم صناعة قطاع الغزل وصناعة الملابس والمنسوجات، ومنها زيادة رقعة زراعات القطن والمحافظة على السلالات المصرية ومنع محاولات تغيير أو محو الصفات الوراثية الجيدة لها، وإعادة هيكلة بعض الشركات وتأهيل المحالج، ومواجهة إغراق السوق المحلية بالمنسوجات المستوردة، والحد من تصدير خام القطن المصرى، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعميق الصناعة فى هذا المجال وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى. وأوضح: «بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنشأت الشركة الوطنية للتنمية الصناعية، (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية)، وبالتعاون الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مجمعًا لصناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها على مساحة 430 فدانًا فى منطقة الروبيكى».