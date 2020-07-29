شكرا لقرائتكم خبر عن من هو إمام صلاة الجنازة على «طبيب الغلابة»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أسامة مشالى، شقيق الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، بإمامة المشيعين لصلاة الجنازة على جثمان شقيقه الطبيب الراحل أمام دوَّار عائلة مشالى بقرية ظهر التمساح التابعة لمجلس قرية أرمنيا بمركز إيتاى البارود، وذلك فور وصول الجثمان من محل إقامة الطبيب الراحل بطنطا.

وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح التابعة لقرية أرمنيا بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، جثمان الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة، وقدم المشيعون العزاء على المقابر بالإشارة بالأيدى، وحضر الجنازة والعزاء محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.

وصول جثمان الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ظهر التمساح في البحيرة

اللواء أسامة مشالى، شقيق الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة

وكان بهجت السيد مشالي، ابن عم الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة»، قال بعد انتهاء صلاة الجنازة والدفن، إن العائلة اكتفت بالعزاء على المقابر بالإشارة، وأغلقت دوَّارها في القرية.

أضاف «بهجت» أنه «منذ أزمة فيروس كورونا ونحن نكتفى في حالات الوفاة في العائلة بالعزاء على المقابر، دون فتح الدوار للعزاء كما كان معتادًا في الظروف العادية»، مؤكدًا أن العائلة حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأشار «بهجت» إلى أنه كان يتم توزيع كمامات في «الدوَّار» وتعقيم الأيدى بالكحول للمتواجدين الذين كانوا في انتظار حضور الجثمان من طنطا.

وقال «بهجت» إنه في ظل الظروف العادية كان من عادة عائلة مشالي أن يحضر مقرئين في العزاء ويستمر خلال اليوم الأول، ويظل اليوم الثانى مفتوحًا لتلقى العزاء دون وجود مقرئين.

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وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح التابعة لمجلس قرية أرمنيا بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، عقب صلاة الظهر، جثمان الدكتور محمد مشالى، وأدوا صلاة الجنازة أمام دوار العائلة، بمشاركة محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.