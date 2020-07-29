كيف تميز بين اللحوم البقرى والجاموسى والضانى عند الجزار.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو عند الجزار، كيف تتعرف على مواصفات وعلامات تمييز اللحوم الطازجة الصالحة من اللحوم المغشوشة، أو الخلط بين أنواعها المختلفة، وذلك لضمان شراء المواطنين لحوم سليمة خلال أيام عيد الاضحى. "الخليج 365 " يقدم مواصفات وعلامات اللحوم البقرى والضانى والجاموسى .. وهى كالأتى: - لحوم الأبقار صغيرة السن بلونه الأحمر الفاتح والملمس الناعم أو القوام اللين الثابت ولون الدهن يكون أبيض فاتح. - اللحم البقرى الألياف رقيقة وناعمة، بينما الطعم مستساغ لوجود طبقات من الدهون بين الألياف. - اللحم البقرى الكبير فلونه أحمر داكن وملمسه خشن وقوامه صلب ودهنه أصفر فاتح أو داكن. - تزداد الدهون تحت الجلد وحول الكليتين، بينما ألياف اللحم واضحة وترى بالعين المجردة وطعمه مستساع بعد تمام النضوج. - اللحم الجاموسى لونه أحمر غامق بعد الذبح مباشرة. - لحم الضانى تتميز لحوم الأغنام بلونها الأحمر الفاتح فى السن الصغير. - والغامق فى السن الكبير للضانى وملمسها ناعم وقوامها لين ثابت ودهونها بيضاء. Advertisements - لحوم الضانى تميل إلى الأصفر الفاتح ولا يوجد دهن بين العضلات ويكون أبيض ناصعا في السن الكبير. - لحم "البتلو" ناعم الملمس يميل إلى الرمادى. - اللحم الجملى فيكون أحمر وردى فى الصغير وأحمر داكن فى الكبير،ولا يوجد دهون بين العضلات. - اللحوم الداكنة اللون والخشنة الملمس أو تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة على كبر عمر الذبيحة. - اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، فتظهر بها نقط نزفية فى نسيج اللحوم وتكون رائحتها غير طبيعية أو ملمسها لزج". - لون الدهن الأصفر البرتقالى أو الأبيض للحوم الكبيرة العمر. - الدهن الجاموسى فلونه أبيض لامع "فضى"، أما اللون الأصفر الليموني فيدل على حالة مرضية".

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