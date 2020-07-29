شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتابع تحقيقات واقعة التعدى على مواطن مصرى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تحقيقات واقعة التعدى على مواطن مصرى بدولة الكويت، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام حمادة الصاوي قد رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدى مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام وجه بمتابعة التحقيقات فى الواقعة المذكورة.

وتابعت "إدارة التعاون الدولي" بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذى أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال "النيابة العامة الكويتية" التحقيقات.