شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل أوباما عن أول حلقة لبرنامجها غدا: لا أستطيع الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، جمهورها لأولى حلقاتها غدا من برنامجها الجديد Michelle Obama Podcast، عبر إحدى التطبيقات.

وكتبت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع تويتر:" لا أستطيع الانتظار حتى تسمع الحلقة الأولى إنها محادثة طويلة رائعة مع باراك أوباما لقد استمتعنا سيتم نشر هذه المحادثة غدًا".



ميشيل أوباما عبر انستجرام

وتعاقدت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، مع إحدى التطبيقات المتخصصة التسجيلات الصوتية، على تقديم حلقات "بودكاست ميشيل أوباما"، حيث من المقرر عرضها في 29 يوليو الجارى، وتستمر لمدة 9 أسابيع.

Advertisements

وذكرت موقع The Verge الأمريكى، سيكشف البرنامج على العلاقات الهامة والحوارات الإنسانية حيث يكون الجانب الإنسانى هو الغالب، من بين الضيوف الأوائل فاليرى جاريت، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، وشقيق ميشيل ومقدم البرامج كونان أوبراين

تأتى تلك الخطوة بعد نجاح كتاب "وأصبحت" السيرة الذاتية لـ ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك أورباما، واحتل مكانه فى قائمة الكتب الأكثر مبيعا التى تصدرها صحيفة نيويورك تايمز بشكل أسبوعى، وحافظ الكتاب على وجوده لمدة 77 أسبوعا.

الكتاب الذى صدر فى نوفمبر من عام 2018، نجح منذ بدايته، فقد تمت ترجمته إلى 30 لغة، واستطاع أن يبيع 1.4 مليون نسخة فى الأسبوع الأول فقط، وفى نهاية العام كانت 3 ملايين نسخة قد عرفت طريقها إلى المكتبات، وفى شهر مارس بعد صدور النسخة الصوتية حقق الكتاب مبيعات بـ 10 ملايين دولار.