شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مصر من أفضل 10 دول بالعالم فى توفير الاحتياطى الاستراتيجى للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، إنه خلال المواسم يكون هناك استعدادات كبيرة، حيث إن الـ32 ألف مخبز يعملون طوال الأسبوع، وهناك 36 شادرا في 18 محافظة، وتعمل المطاحن بكافة طاقتها، وخلال الأعياد تكون الوزارة في المواجهة ويكون العمل على مدار الساعة من خلال مجموعة كبيرة من العاملين بالوزارة، لتقديم مستوى خدمة يليق بالمواطن المصري.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال أزمة فيروس كورونا، لم نشعر بأن هناك نقصا في أي سلعة، ولم ترتفع أى أسعار نهائيا، موضحا أن بعض السلع مصر لديها فيها احتياطي استراتيجي لـ8 أشهر مثل اللحون والدواجن، وسلع أخرى مثل البقوليات، مخزون مصر الاستراتيجي منها 5 أشهر و6 أشهر، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح، أن هناك نقلة نوعية في البنية التحتية للتجارة الداخلية، حيث إن وزارة التموين لديها احتياطي تمويني يغطي مصر لمدة تتجاوز الـ5 أشهر، وسلاسل الإمداد تم توفيرها من خلال مضاعفة أعداد الاسواق بالخارج، لذلك لا يوجد أي نقص في أي سلع ولم يتم تحريك الأسعار، مشيرا إلى أن مصر من أفضل 10 دول في العالم التي توفر احتياطي استراتيجي، وتحتل مصر الأولى عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في الأمن الغذائي.

وقال إن السبب وراء هذا التصنيف هو تأمين مسبق لكافة السلع التي تحتاجها الأسواق، مشيرا إلى أن هناك دولا مثل أمريكا وبريطانيا تراجعت في التصنيف بسبب جائحة كورونا.