شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء فيس بوك يدشنون هاشتاج ضد زوج آية حجازى..وشهادات فتيات تتهمه بالتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هجوماً ضد محمد حسنين مصطفى، زوج الحقوقية آية حجازي، والسابق اتهامها في القضية رقم 4252 لسنة 2014، اتجار بالبشر، يتهمونه بالتحرش واغتصاب فتيات ناشطات.

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وكتبت ناشطات شهادتهن عن وقائع تحرش واغتصاب تعرضن لها من زوج آية حجازي، وشخص آخر يدعى طارق محمد حسنين، وشهرته طارق تيتو، بذات الاتهام.

وفي سياق دعوات النشطاء للفتيات لكتابة شهادتهن عن وقائع التحرش بهن، ذكرت أكثر من فتاة حوادث تحرش تعرضن لها، وشهادات عن وقائع أخرى تعرضت لها فتيات رفضن الكتابة عنها، في الوقت الذي شملت فيه الشهادات تفاصيل وقائع بعينها، قام فيها زوج آية حجازي باغتصاب ناشطات، وتسببه لهن في مشكلات نفسية متعددة.