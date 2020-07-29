شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: نحصًل أموالا من تجار المخدرات والدعارة والسلاح ولا يعد ذلك اعترافا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التجارة الإلكترونية محل دراسة الآن لتحصيل الضرائب عليها

الأنشطة غير القانونية بعد الاعتراف تصبح منشأة للضريبة

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه يتم إخضاع تاجر المخدرات إلى ضريبة الدخل، موضحاً أنه حال القبض عليه يتم إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، متابعا :"بحاسبه زى ممول بيزاول نشاط حتى لو كان النشاط ده غير قانونى" على حد تعبيره.

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وأضاف "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة يتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة، وتابع: "الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.. وبنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة.. بس بنخدها من اعترافه.. كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة".

وأشار رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، لافتاً إلى أن ذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح، مشدداً على أن تحصيل الضريبة لا يعد اعترافا بشرعية هذه الأنواع التى يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

وفى سياق آخر لفت رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التجارة الإلكترونية هى مشكلة عالمية، وهى محل دارسة الآن بمصر، للوصول إلى آلية قانونية تتيح إخضاع من يحقق ربح عبر الإنترنت أن يتم تحصيل الضريبة منه، وتابع: "كون هناك من يحقق ربحا داخل مصر ولكنه متواجد فى الخارج".