شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية مستريح المليار لـ تليفزيون الخليج 365: بعت ورثى واديتله الفلوس بدون ضمانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت جلسة محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، لنظر تجديد حبس "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه" لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار العقارى.

واستمرت الجلسة قرابة 5 دقائق ورفعت المحكمة الجلسة للقرار، وتستمع النيابة العامة، لأقوال ضحايا المتهم الذى خصص نشاطه بمحافظة الشرقية عن طريق شركة بالتجمع الأول باسم كريتيف للاستثمار والتنمية العقارية، واستولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم بشركته الخاصة، وأنه يستثمر الأموال فى منطقة التجمع الخامس في مجال العقارات.

وخلال التغطية الموسعة لـ"تليفزيون الخليج 365"، أجرينا لقاء مع أشرف نصر، أحد ضحايا نصاب "المليار و200 مليون جنيه" الذى روى تفاصيل عملية النصب عليه من قبل المتهم، قائلا: "المهندس عادل ده من البلد عندنا.. ودخل على الناس باسم الدين وبيوزع كراتين وشنط رمضان، وذبح عجول لله، وعمل مسابقة قرآن كريم لله، فالناس وثقت فيه واعطوا له الفلوس ولم مليار و200 مليون".

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وأضاف: "نحن الآن أمام القضاء فى انتظار الحصول على حقوقنا من المتهم، الناس اللى تعبت في فلوسها منتظره تأخد حقها.. وهو رافض يرجعلنا حتى أصل الأموال حتى بدون الأرباح.. ومش فارق معاه أى حاجة وبيقولنا أعلى ما في خليكم اركبوه".

وتابع: "أخد منى 310 ألف وليا 130500 وفلوس والدتى 180 ألف جنيه.. بايعين نصف فدان أرض ورثناه واديناله الفلوس"، وأضاف: "مكانش فى ضمانات لأن هو من البلد من عندنا.. ومش هناخد من بلدياتنا.. وفى عقد مشاركة بيننا وبينه ومعايا صورة منه".

وكانت قالت التحريات الأمنية، أن المتهم"ع.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون