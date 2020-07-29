شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسى حارس النيل" تريند على تويتر.. ومغردون: نثق فى القيادة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "السيسى حارس النيل"، قائمة الأكثر تداول عبر موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات الرئيس حول ملف سد النهضة خلال كلمته بافتتاح مشروع الروبيكى، معربين عن ثقتهم فى الرئيس السيسى والقيادة المصرية.



السيسى حارس النيل هاشتاج عبر تويتر

وتفاعل مغردو تويتر مع الهاشتاج، حيث غرد أحدهم قائلاً: "كل الاحترام والتقدير لكم تحياتى للجيش المصرى تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"، وكتب صبحى المصرى:"السيسى مثل الفنار المضيئة للوصول إلى بر الأمان لكل من كان فى البحر والبر والجو حفظك الله لنا ولكل من يلجأ لنا".









وكتبت منى: "مصر في عهدك مرت بظروف صعبة لكن أنت قدها والأسد محدش بيأكل أكله" وغرد آخر: "خلصنا فيك كل الكلام قائد شجاع ومعاك بتتحقق الأحلام بفضل الله والشرفاء والجدعان".

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ويشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد على ضرورة مواصلة المصريين للعمل لمواجهه قلقهم وخاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، قائلًا: "كل ما تشتغل أكتر كل ما تبقى قوى أكثر، وحقك محدش هياخده حد منك.. لو خايف وقلقان ما تتكلمش كتير، وتهدد وتقول كلام مالوش لازمة".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح مشروع الروبيكى:" هناك من تحدث بالإعلام عن أعمال عسكرية.. بحترم كل رأى بس محدش يقول نعمل كذا وكذا.. بحترم كل رأى.. إحنا نتفاوض.. ودى معركة.. التفاوض معركة وستطول، ولن نمضى على شيء بلا مصلحة، والمصلحة تقتضى استفادة الجميع، وأن يكون الضرر مقبول علي الجميع".

وتابع: "أنتم قلقون.. والإجراء اللى عليكم.. كل واحد فيكم يشتغل كويس ومينمش.. لو قلقون على المياه.. بنعمل تبيطن الترع لتقليل الفقد.. رئيس الوزراء يقول إن ذلك سيستغرق عامين.. لكن لو قلقون الأهالي يساهموا عشان ننتهى من الـ 20 ألف كيلو متر تبطين خلال عام أو 8 أشهر، وهذا سيقلل فقد المياه فى الترع".