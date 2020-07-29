شكرا لقرائتكم خبر عن جنح القاهرة الجديدة تقضى بحبس نصاب المليار و200 مليون جنيه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس المتهم "ع. ع" الشهير بـ"نصاب المليار و200 مليون جنيه" بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم الاستثمار العقارى، 3 سنوات ورد المبلغ المستولى عليها للضحايا.

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وقالت التحريات الأمنية، أن المتهم"ع.ع" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 40%، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم تجاوزت مليار و200 مليون جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهم مالك إحدى شركات الاستثمار العقارى، استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.