شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و39 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها "الهجرة" تعلن مقتل 2 مصريين بالسعودية والمتهم يعترف ويسلم نفسه للقضاء، والأرصاد تكشف توقعات طقس العيد حتى الاثنين.. ارتفاع الحرارة يصل لـ 3 درجات الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و39 وفاة وزير النقل يكلف بتشغيل القطارات الجديدة قبل العيد تنفيذا لتكليفات الرئيس "الهجرة" تعلن مقتل 2 مصريين بالسعودية والمتهم يعترف ويسلم نفسه للقضاء الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك الأرصاد تكشف توقعات طقس العيد حتى الاثنين.. ارتفاع الحرارة يصل لـ 3 درجات محافظ البحيرة يقرر إطلاق اسم طبيب الغلابة على أحد معالم مسقط رأسه الأوقاف: الدكتور نوح العيسوى خطيبا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة Advertisements غدا طقس حار بالعاصمة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 46 درجة الخميس.. آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة "ثانوية عامة 2019" الصحة: نسبة الوفاة بكورونا ارتفعت لــ5% بعد تسجيل 4606 حالة حتى الآن الصحة: 36.7 % نسبة الشفاء من كورونا والخروج من مستشفيات العزل الوطنية للانتخابات: إعلان فوز القائمة الوحيدة حال حصولها على 5% من الأصوات الوطنية للانتخابات: إعلان فوز القائمة الوحيدة حال حصولها على 5% من الأصوات الحكومة: جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية تضم 4311 وحدة صناعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة..الصحة: تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و39 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.