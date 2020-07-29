شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: مصر مستمرة فى التفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاتصالات التى أجراها الوزير سامح شكرى مع الكونجرس جزء من التواصل المستمر مع صناع القرار فى أمريكا بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبى، وفي إطار التعاون مع الدول. وأكمل حافظ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، تقديم شريف عامر، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى طمأنة الشعب المصرى من منطلق عدالة القضية، مشيراً إلى أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل يضمن حقوق الدول الثلاث فى ملف سد النهضة.

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وتواصل وزير الخارجية سامح شكرى، على مدار الأيام الأخيرة، من خلال عدد من الاتصالات الهاتفية مع العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيّه النواب والشيوخ ومن الحزبّين الجمهوري والديمقراطي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي على صعيد كافة دوائر صنع القرار والتأثير.

‏‎وذكر المُتحدث باسم الوزارة، أن الاتصالات شملت كلاً من السيناتور الجمهوري "ليندسي جراهام"، رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية، والسيناتور الجمهوري "جيمس ريش"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكذا النائب الديمقراطي "تيد دويتش"، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاٍرهاب الدولي، والنائبة الديمقراطية "كارين باس"، رئيسة اللجنة الفرعية لأفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية ورئيسة تجمع النواب من الأصول الأفريقية، والنائب "مايكل ماكول"، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، حيث شهدت مجمل المحادثات تباحثاً حول أوجه العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلديّن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتلاقي مصالح الدولتيّن في العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وكذا سبل دعم الكونجرس للشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع مصر والولايات المتحدة.