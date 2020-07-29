شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: احتمال توطن كورونا كمرض تنفسى متكرر فى الشتاء أمر قائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك تناقصا فى حالات الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الحالات الحرجة داخل المستشفيات، مشيراً إلى أنه يجب استمرار الحذر والترقب واستخدام الكمامات ومنع التكدس لتجاوز هذه المرحلة بسلام.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، تقديم شريف عامر، أن هناك تراجعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا وشدتها، قائلا: "الخطر قل ولكن الفيروس لم يختفِ"، موضحا أن هناك نتائج مبشرة بخصوص ظهور لقاح فيروس كورونا في أكتوبر المقبل.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن موسم الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية شهر أكتوبر حتى مارس، مشيراً إلى أن الوصول للحالة صفر فى مصر يتوقف على طبيعة الفيروس واحتمالات توطنه على مستوى العالم، قائلا: "احتمال توطن الفيروس كمرض تنفسى متكرر فى الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد".

ونعى الدكتور محمد عوض تاج الدين، وفاة الطبيب الراحل محمد مشالي، قائلا: "الله يرحمه وله كل الرحمة بهذا العطاء، وهناك أمثلة كثيرة في مصر على تعامل وإنسانية الأطباء، وهو عنوان متميز".