شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سويدى: وثيقة تكشف دور تركيا فى إشعال الحرب بين أذربيجان وأرمينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدى، عن الدور التركى فى إشعال الحرب بين حليفتها أذربيجان وأرمينيا، واستعدادها لحالة الحرب منذ عام 2015، بعد تأكدها من الدعم الروسي لأرمينيا.

وذكر التقرير أنه حصل على وثيقة سرية حول برنامج تدريبي للقوات المسلحة التركية في 2015-2016، أكد خلاله خلوصي آكار، رئيس هيئة الأركان العامة آنذاك ووزير الدفاع الحالي، على إمكانية نشوب حرب بين أذربيجان وأرمينيا.

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وفى بيان وجهه خلوصي آكار إلى القوات المسلحة وخفر السواحل في يونيو 2016، قال آكار إن روسيا يمكن أن تدعم أرمينيا ضد أذربيجان في حالة الحرب، وبالتالي يجب على تركيا دعم القوات المسلحة الأذربيجانية من خلال توفير التدريب العسكرى، وتنظيم تمارين عسكرية مشتركة.

وعثر الموقع السويدي على بيان التوجيه العسكري في ملف قضية قضائية فى أنقرة أرفق به المدعى العام سيردار كوشكون وثائق سرية في التحقيق. الذي جرى بمقر هيئة الأركان العامة في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016



