شكرا لقرائتكم خبر عن مجاز اللحوم بالمجان فى العيد.. الزراعة: إجراءات للحد من الذبح فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول استعداد مجازر اللحوم الحكومى والخاصة استعداد لعيد الأضحى، والحد من الذبح خارج المجازر.

- فتح جميع مجازر اللحوم الحكومية بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث.

- مخاطبة إدارة المجازر بالمديريات و فروعها داخل المحافظات لرفع حالة الأستعداد القصوى لتامين سلامة أنتاج اللحوم بالأسواق.

- رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الاطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم وعمل نوبتجيات دورية للأطباء.

- غرف عمليات لتلقى اية شكاوى من المواطنين على مدار الساعة

- التنبيه بضرورة التنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ،الدواجن ومنتجاتها ،الأسماك ومنتجاتها .

- إلغاء الراحات والأجازات للسادة أطباء المجازر والعاملين مع تدعيمهم بأطباء من الأدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى فترة ما قبل العيد

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- تكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع تداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات مع إتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

- المتابعة الدورية مع الجهات المعنية بالمحافظات لعمل الصيانة اللازمة للصرف الصحي، المياه ،الكهرباء لمجازر الحيوانات لتفادى حدوث اية أعطال.

- وضع خطة بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات متابعة أعمالها على مستوى المحافظات.

- تدعيم أطباء من الأدارات المختلفة بالمجازر لمواجهة زيادة و كثافة المذبوحات فى الفترة ما قبل عيد الاضحى.

- توفير احتياجات المجازر من ادوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم

- توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات.

- التنسيق بين المديرية والجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر وتكثيف التواجد الأمني.

-توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالى خلال أيام العيد منعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة و سلامة اللحوم و البيئة.