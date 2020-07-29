شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: شكرًا لكرم المصريين بعد تحقيق أرقام قياسية فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت 21 مديرية من مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في مشروع صكوك الأضاحى، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء بلغ خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ومازال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.

واختتمت الوزارة قائلة: "شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية".