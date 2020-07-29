شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين مجازر الجيزة.. المحافظة تقرر فتح أبوابها مجانا خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل مجازر محافظة الجيزة أضاحى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، حيث يتم تجهيز 23 مجزرا على مستوى المحافظة. وينشر ”الخليج 365” قائمة بمجازر محافظة الجيزة التى من المقرر أن تستقبل أضاحى المواطنين بالمجان، خلال أيام العيد. مجزر المنيب بشارع المدبح مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق. مجزر منشأة القناطر بشارع السوق. مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر . مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية. مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم. مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية. مجزر ناهيا بالمريوطية. مجزر البدرشين بمدينة البدرشين. Advertisements مجزر الحوامدية بمنطقة السوق. مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين. مجزرى العياط والمتانيا بالعياط. مجزرى الصف بالصف. مجزر أطفيح بشارع السوق. مجزرى القبابات والبرمبل باطفيح. مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية. مجزر رينا " مجزر خاص" بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 72. مجز البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا . وتأتى إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا ًعلي المواطنين للحفاظ علي حالة الشوارع والبيئة حيث قرر محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين مجازر الجيزة.. المحافظة تقرر فتح أبوابها مجانا خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.