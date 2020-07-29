شكرا لقرائتكم خبر عن طليق نانسى ينفى إدعاءاتها: فبركت لى صور غير لائقة واتهمتنى انى مش راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مسلسل الخلافات الزوجية يتصدر المشهد العام فى مصر، وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشرت فى الأونة الأخيرة، قصص خلافات زوجية وصلت إلى قاعات المحاكم، يتبادل فيها الأزواج الاتهامات، التى وصل الكثير منها إلى حد التشهير والإساءة، ونشر صور مخلة وغيرها.

مؤخرا، ادعت زوجة تدعى نانسى م م، زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وتوجيه الاهانات، وصولاً لإنشاء حسابات مزيفة على مواقع السوشيال ميديا للتشهير بها، ومحاولة التشفى فيها عن طريق نشر صور عارية "مفبركة"، وذلك خلال فترة شهر العسل، بعد زواج استمر 28 يوما فقط.



حساب مزيف

الزوج السابق محمد س، نفى تماما فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، من إهانته لزوجته السابق، ونشر صورا عارية لها من حسابات مفبركة على السوشيال ميديا، موضحا العديد من الحقائق، والتى يؤكد أنها لم تذكرها عبر حسابها على "فيس بوك".

وقال إن الزواج كان تقليدا، حيث تعرف عليها من خلال أحد معارفه الذين يثق بهم، وعلم أنها تزوجت مرتين، ولم يستمر الزواج، حيث كان الزوج الأخير يعانى من مشكلة عدم الإنجاب.

وقال محمد حينما وافقت عليا كزوج، كانت تعلم جيدا أن والدى يمتلك محل ذهب، فوافقت أسرتها على الزواج بعد 10 أيام فقط، فأسرعنا فى كتب الكتاب بالفعل، وأثناء هذه الفترة حدثت العديد من المشاكل والأزمات بسبب أسرتها ومعاملة والدتها السيئة لعائلتى.

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حساب مزيف أخر

وتابع الطليق، بعد أيام فوجئت بأنها كتبت أكثر من "بوست" سخرية من عائلتى، وحينما واجهتها وطالبتها بمسح ما كتبت على الفيس بوك، تحدثت معى بطريقة سيئة وقالت لى "حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفى أهلك".. وفوجئت أن والدها لم يكن له أى رأى، وأن والدتها هى المسيطرة، واستمرت هذه الأوضاع والمشاكل لمدة 3 شهور، فقررت الانفصال عنها، ولكنها فاجئتنى أنها "حامل" لأن بعد كتب الكتاب كان هناك "دخلة" دون أن يعلم أهلها، فعطلنا الطلاق حتى يتم الكشف ونتأكد من الحمل، ولكن الطبيبة قالت لنا أن الحمل خارج الرحم.

بعد أيام، تم الزواج بشكل رسمى، ووصلت منزلى "بشنطة هدومها" فقط، ومنذ هذا اليوم بدأت المشاكل والتحكمات، وترفض أن تسمع كلامى، رغم أنى حريص على ألا يتدخل أحد فى مشاكلنا، وأمارس حقوقى كزوج فقط، وبعد أسابيع زادت المشاكل، ففوجئت بأهلها جاءوا المنزل ليأخذوها، لتبدأ بعد ذلك المشاكل فى المحاكم، فبعد يومين فقط من خروجها من منزلى حررت ضدى محضر تعدى رغم أننى لم أتعد عليها، ولكنها أثبتت الضرب من خلال احضار جنيه معدى و"خربشت" به نفسها.



بوست الزوجة عبر حسابها

وعن الصور الإباحية التى ادعت الزوجة أن الزوج نشرها له على مواقع التواصل الاجتماعى، نفى "محمد س"، حدوث هذا الأمر تماما، مشيرا إلى أنها هى من قامت بتركيب وجهه وصوره على صور غير لائقة من بينهم صورة وهو نائم على فراشى ووضعت له أدوات مكياج واتهمتى بأنه غير مكتمل الرجولة، ونفس الأمر فعلته مع شقيقته، حيث قامت بتركيب صورتها على صور اباحية، وقمت بتحرير محضر بذلك.

وأكد الزوج السابق، أنه تم الطلاق بينهما بعد جلسة عرفية، تنازلت فيها عن القضية التى صدر بها حكما بحبسى عام بسبب القائمة، ونفقة المتعة، فكانت النتيجة أن أدفع 175 ألف جنيه فى زواج دام 28 يوما فقط، ولكن حتى الان مازال أمام القضاء قضية قيامها بتركيب صورا لى ولشقيقتى.