البابا تواضروس يبحث مع كهنة الخليج الأوضاع الصحية والرعوية عبر zoom

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، عبر خاصية الـ video conference من خلال تطبيق zoom ، الآباء كهنة فى بلاد الخليج بمشاركة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج.
واستهل البابا الاجتماع بكلمة روحية بعنوان "الاتضاع"، ثم اطمأن الباباعلى الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس.
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