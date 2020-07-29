شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركى للأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بقويسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مساء اليوم، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء للاقباط الكاثوليك بقويسنا، في زياره رعوية وذلك تبعا للزيارات الرعوية لكنائس الايبارشية البطريركية.

وتخللت الزياره الرعوية، ترأس الأنبا باخوم القداس الإلهى بمشاركة الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة وبحضور عدد محدود من شعب الكنيسة مع اتخاذ كافة وسائل التعقيم و ذلك حسب الاجراءات الاحترازية للكنيسة الكاثوليكية، واختتم القداس الإلهى بالبركة الرسولية الختامية من الأنبا باخوم إلي الشعب مع طلب الصلاة لأجله.