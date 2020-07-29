شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قساوسة بقنا يشترون صكوك الأضاحى من الأوقاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا، أن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف مشروع وطني لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين والمناطق النائية والمحافظات الحدودية، وأنه يجمع أبناء هذا الوطن تحت رايته.

وأوضح الطراوى فى بيان للوزارة اليوم، أن القس استفانوس فوزى والقس أنطونيو وديع والقس زكريا عاطف، قاموا بشراء ثلاثة صكوك أضحية من إدارة أوقاف العركي بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وذلك مشاركة منهم في هذا المشروع الوطني.

ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى وقت سابق بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 700 طن لحوم أضاحي نحو أربعة آلاف رأس من البقر تقريبًا تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع ، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها ، مبينًا معاليه أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية ، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي ، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعي.

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