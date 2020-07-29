شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة وانتهاء الأعمال خلال ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، أنه تم تخصيص 9 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة والمسند تنفيذه للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لافتا إلى انتهاء أعمال التطوير خلال ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمتابعة الأعمال الجارية بميدان المحطة، وكذلك حل بعض المشاكل المرورية.

وخلال الجولة، تمت مناقشة كيفية إزالة سور مكتب البريد وتطوير الجزء الداخلى الخاص بموقف السيارات داخل محطة القطار والسور الخارجى والأرصفة، وذلك ضمن خطة تطوير الميدان، حفاظا على المظهر الجمالي.