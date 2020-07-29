شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين القناطر يكشف حقيقة واقعة اتهامه بصفع مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر الفيديو المتداول الذي بثه أحد مواطني شبين القناطر ويدعي «احمد رزق محمد سالم الخضري» اتهم فيه رئيس مدينة شبين القناطر باحتجازه في حجرة نائب رئيس المدينة مجدي البكري والتعدي عليه بالضرب وسبه بألفاظ خارجة على خلفية قيام أحد أفراد أمن المجلس بمنع المواطن من الجلوس على سلم المجلس عقب جلوسه للاسترخاء بعض الوقت نظرا لتعبه بعد وقوفة لمدة ساعتين بسبب الزحام الشديد والتدافع من قبل المواطنين على خزينة مجلس المدينة لدفع رسوم جديدة التصالح التي أقرتها الحكومة مؤخرا.

وأشار المحمدي في تصريحات صحفية إلى أن مشكلة المواطن تتلخص في رفضة الوقوف في طابور المواطنين الذين يقومون بدفع رسوم التصالح في خزينة المجلس موضحا أن المواطن جلس على سلم المجلس بعد أن ترك الطابور الذي كان يقف فيه ولما حاول أحد أفراد الأمن المكلفين باصطفاف المواطنين وراء بعضهم البعض لمنعهم من التزاحم وترك مسافة بينهم في محاولة لتطبيق التباعد تجنب لمنع انتشار العدوى لإعادة المواطن في مكانه من الصف رفض وجلس على السلم.

وأضاف أنه أثناء صعود نائب رئيس المدينة رفض القيام من على السلم ودفع يد موظف الأمن بشدة فتسبب في كسر ساعته وبعد صعوده إلى مكتب نائب رئيس المدينة تعدى بالقول على رجل الأمن فخرجت من مكتبي وحاولت تهدئته ولكنه تكلم بأسلوب مستفز قائلا: أنا هحبسكم كلكم أنا من أسرة قضائية فقمنا بعمل بمذكرة بتعديه على الموظفين لكن بمجئ اخية واعتذاره لنا قمنا بحفظ المذكرة

من جانبه، قال أحمد رزق المواطن صاحب المشكلة انا موظف بوزارة العدل وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وأحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر ومصاب بغضروف في الظهر.

وأضاف «رزق» أني لم أستطع الوقوف في طابور المواطنين الممتد أمام خزينة المجلس فقمت بالاسترخاء على سلم المجلس نظرا لحالتي الصحية إلا أنني فوجئت بموظف الأمن ينهرني ويقول لي بالحرف الواحد أثناء صعود نائب رئيس المدينة «قوم من هنا» فرديت عليه «مش قايم وخليك محترم» بعدها قالي لي نائب رئيس المدينة فيه أيه تعالي كلمني.

وتابع أحمد قائلا: «قال موظف الأمن لنائب رئيس المدينة» الواد ده يا باشا قاعد على السلم معطل الطريق «فكرر نائب رئيس المدينة عليه قوله انت قاعد ليه كده فقلت له يا ريس انت مش شايف الزحمه وبدأت أصور له الزحمه بالموبيل بتاعي فقام موظف الأمن بخطفه وبعد ذلك صعدنا إلى مكتب نائب رئيس المدينة».

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استطرد أحمد حديثه قائلا: «فوجئت برئيس المدينة يدخل عليه وصفعني على وجهي أربع مرات وهو يقول لي أنا اللواء خالد رئيس المدينة وقام بسبي بألفاظ خارجة قائلا: احبسو الواد ده هنا لحد ما اتصل بالشرطة تيجي تاخده».