شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مجزر البساتين يوضح أفضل جزء فى خروف العيد.. وكيفية تخزين اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، أن هناك إرشادات هامة يجب اتباعها لضمان أفضل جودة للحوم الأضاحى، بداية من اختيار الذبيحة الجيدة، ومعاملة الحيوان بالحسنى، ومنع الأكل عن الحيوان فى ليلة الذبح مع كثرة تقديم المياه له، وعند الذبح يتم ترك الحيوان لتصفية الدم أكثر مدة ممكنة لضمان جودة اللحم، ويتم تبريد اللحم بعد تقطيعه عن طريق تركه فى الهواء بعيدا عن الشمس أو لفها بقطعة قماش مبتلة أو وضعها على الأرفف السفلة بالثلاجة، وعقب تبريد اللحم يتم وضعها فى أكياس ثم فى الفريزر.

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وأضاف مدير عام مجزر البساتين، لـ"الخليج 365": قبل التسوية يتم نزول اللحم من الفريزر قبل التسوية بساعات، حتى تفك التجميد، مشيرا أن هناك أجزاء يفضل أكلها فى الذبيحة وهى تختلف من شخص لأخر، وحسب الحديث الشريف كل ما اقترب للعظم فهو أفضل، وهناك أجزاء فى الذبيحة تكون الأفضل حسب نوع الأكلة المعدة فمثلا إذا أردت أن تعد الفتة فتأخذ اللحم من الرقبة أو الدوش، وإذا كانت كباب حلة فتأخذ من الفخذ، وإذا أردت عمل بوفتيك فتأخذ من الفخدة، وهكذا.

وقال رمضان إن مجزر البساتين يشهد إقبالا كبيرا من الأهالى لذبح الأضاحى بالتزامن مع فتحه بالمجان، لتشجيع المواطنين على عدم الذبح في الشوارع، ومنع تلويث البيئة أو غلق شبكات الصرف الصحى.