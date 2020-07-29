اليوم.. استئناف أحمد الفيشاوي على حبسه بسبب نفقة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا".

وكانت محكمة جنح الدقي، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.