النائب العام يوجه بمتابعة التحقيقات في واقعة التعدي على مصري بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أن إدارة التعاون الدولي، تتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام كنت رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام وجه بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وتابعت "إدارة التعاون الدولي" بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، التي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال "النيابة العامة الكويتية" التحقيقات.