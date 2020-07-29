من هم الـمتهمون السبعة الذين أعدمتهم وزارة الداخلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

نفذت الأجهزة الأمنية، حكم الإعدام شنقا في 7 متهمين أدينوا بقتل معاون مباحث الإسماعيلية النقيب أحمد رضوان أبودومة.

وكانت محكمة النقض أيدت في 11 نوفمبر 2018 حُكم الإعدام الصادر ضد 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية، ورفضت الطعون المقدمة منهم في القضية.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مدير المباحث يفيد بأنه حال تفقد النقيب أحمد أبودومة معاون مباحث قسم ثالث الإسماعيلية الحالة الأمنية والقوة المرافقة بناحية مساكن المرحلة الخامسة، دائرة القسم تم إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية.

تم الاستيلاء على سلاحه الشخصي، وتبادل أفراد القوة المرافقة إطلاق النار مع المتهمين، حيث تم تشكيل فريق في حينها ضم ضباط الإدارة ووحدات البحث الجنائى بالمراكز والأقسام؛ لتحديد وضبط الجناة من خلال خطة بحث.

مرتكبو الواقعة، هم كل من: المتهم أحمد محيي الدين جاد 27 سنة فني تركيب، والمتهم سيد علي محمد علي 21 سنة عاطل، والمتهم إبراهيم حسن محمد مرسي 18 سنة طالب، والمتهم حازم محمد صلاح 28 سنة عاطل، والمتهم ذكي عصام زكى 24 سنة عاطل، والمتهم عصام محمد محمد عطا 23 سنة صاحب مكتب دعاية وإعلان، والمتهم أحمد سالم محمد 21 سنة حلاق، والمتهم أحمد محمد إبراهيم 25 سنة عاطل، والمتهم أحمد عبدالوهاب عبدالمنعم 24 سنة خراط، وجميعهم مقيمون عزبة بكري.

واعترف المتهمون بتواجدهم بمحل الواقعة لترويع المواطنين، على خلفية مشاجرة بينهم وبين بعض قاطنيها مستقلين دراجة نارية وسيارة؛ لتنفيذ غرضهم.

وكشف المتهمون أنهم أثناء تواجدهم بمحل الواقعة لتنفيذ مخططهم، تزامن مع ذلك قيام الضابط الشهيد أحمد أبودومة والقوة المرافقة بفحص وضبط شخصين بحيازتهما مواد مخدرة، وآخر من أهالي المنطقة يستقل دراجة نارية بدون لوحات معدنية يدعى (عمرو. أ. د) 17 سنة طالب.

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اعترف المتهمون أنهم ترجلوا مستقلين الدراجة النارية، حاملين أسلحة نارية محاولين التعدي على "عمرو. م. أ"، وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك، مُفصحًا عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمان الأول "أحمد محيي" والثاني "سيد علي" بإطلاق عيارين ناريين صوبه.

أوضحوا أن أحد العيارين أصاب الضابط بالصدر والآخر بالساق اليمنى، ما أدى إلى وفاته، فى حين سرق المتهم الثالث (أحد مستقلي السيارة)، سلاحه الشخصي فور سقوطه على الأرض إثر إصابته.

وأشاروا إلى أنهم بادروا الضابط بإطلاق الأعيرة النارية صوبه، رغم رفضه إطلاق النار تجاههم، حيث أخبرهم بأنه ضابط مباحث، ورغم ذلك تناوبوا إطلاق الأعيرة النارية تجاهه، وسيطروا على السلاح الميري الخاص به -عن طريق المتهم ذكي عصام- رغم مقاومته، لكنه كان غارقًا في دمائه.

تابعوا أنهم تجمعوا عقب الواقعة وكان بحوزتهم السلاح الميري الخاص بالشهيد أحمد أبودومة، وعقب تجمعهم بساعات تم القبض على عدد منهم، وعلى السلاح الميري، موضحين أن السلاح تم إخفاؤه بمنزل المتهم ذكي عصام.

أوضحوا: "في صباح اليوم التالي للواقعة تم القبض على باقي المتهمين بعدما اعترفوا بكامل تفاصيل الواقعة وسبب تواجدهم بالمنطقة محل الجريمة، وعللوا تعديهم على الضابط والقوة المرافقة لخشيتهم من ضبطهم".

كشفوا أنهم تم القبض عليهم؛ وبحوزة الأول فرد خرطوش وفارغ طلقة لذات العيار، وبحوزة الثاني فرد خرطوش آخر 2 طلقة، وسلاح أبيض "سنجة"، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بحوزة الخامس، وبحوزة المتهم الأخير سلاح أبيض "مطواة"، وتم التحفظ عليهم والمضبوطات.

وجاء منطوق الحكم الصادر ضد المتهمين أن كلا من؛ أحمد محي الدين جاد وسيد على محمد وإبراهيم حسن محمد وحازم محمد صلاح وذكي عصام زكي وعصام محمد عطا وأحمد سالم محمد، قتلوا ضابط الشرطة أحمد أبودومة معاون مباحث قسم شرطة ثالث خلال عام 2013.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد محمد إبراهيم بالحبس مع الشغل لمدة عامين ومعاقبة المتهم أحمد عبدالوهاب عبدالمنعم حسانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عما أسند إليه وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية بتهمة التستر على هاربين مع مصادرة الأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة المضبوطة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.