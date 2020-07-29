مصر | النائب العام يتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام يتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيقات موسعة بمعرفة إدارة التعاون الدولي التابعة لمكتبه في واقعة التعدي علي مواطن مصري بدولة الكويت.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه بالصفع على وجهه أثناء تأديته عمله بإحدى المراكز التجارية هناك، وبعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" وجه سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة المذكورة.

وتابعت "إدارة التعاون الدولي" بمكتب النائب العام التحقيقات في تلك الواقعة مع الجانب الكويتي، الذي أفاد بإلقاء القبض على المتهم الكويتي مرتكب الواقعة، والتي قيدت جنحة ضرب ضده، وجارٍ استجوابه واستكمال "النيابة العامة الكويتية" التحقيقات.