أخبار مصر | غدا.. بدء صرف معاشات الدفعة المستحقة لورثة المعلمين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر غدا.. بدء صرف معاشات الدفعة المستحقة لورثة المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المهن التعليمية أن غدا الأربعاء، يبدأ صرف دفعة المعاشات المستحقة لورثة المعلمين الذين يستحقون الصرف.

وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أصدر تعليمات مشددة للمسئولين عن المعاشات بالنقابة العامة للمهن التعليمية بضرورة توفير المبالغ اللازمة للدفعة المستحقة لمعاشات الورثة ليتم صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت النقابة من توفير المبالغ اللازمة وتوفير دفعة المعاشات ليبدأ صرفها بدءا من الغد بناء على تعليمات نقيب المعلمين.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح مواد الشهادة الثانوية علي أن تظهر نتيجة الشهادة الثانوية عقب انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بفرز الاوائل علي مستوي الكنترولات اليوم الثلاثاء، في وجاء عدد الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية في جميع المواد.

١١٢ طالب حصلوا علي الدرجات النهائية في اللغة العربية.

حصول 149 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية. حصول 1158 طالب طالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الفلسفة والمنطق.

حصول 486 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء. حصول 75 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ. حصول 856 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا. Advertisements حصول (236) طالب طالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية. حصل (400) طالب طالبة على الدرجة النهائية في الاستاتيكا. حصل (401) طالب طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.