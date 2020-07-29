شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبي يعلن انضمامه لحزب «مستقبل وطن»: «مسؤولية مجتمعية جديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان محمد الشرنوبي انضمامه إلى أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، موضحًا أنه يستعد إلى «تحمل مسؤولية مجتمعية جديدة، راغبًا في المساهمة في التعبير عن رؤية شباب مصر عبر الحزب».

وقال «الشرنوبي» عبر «انستجرام»: «رغبة مني في خدمة بلادي مسؤولية مجتمعية جديدة والمساهمة في التعبير عن رؤى شباب مصر، أعلن بكل سعادة وفخر إنضمامي لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن تحت قيادة محمد الجارحي أمين شباب الجمهورية».

كان الفنان كشف عقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، يونيو الماضي، في حفل اقتصر على أسرتي العروسين، التزاماً بالإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.