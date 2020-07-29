شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة في مواجهة 29 مرشحًا لانتخابات «الشيوخ» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت المنافسة في محافظة الغربية بين 30 مرشحا على مقاعد الفردى لاختيار 5 مقاعد تمثل المحافظة داخل مجلس الشيوخ.

وتشهد الانتخابات معركة حامية بين مرشحى حزب مستقبل وطن وعدد من المستقلين.

ومن أبرز المشاهد في الانتخابات داخل المحافظة ترشح امرأة وحيدة في مواجهة 29 مرشحا آخر.

ومن أبرز المرشحين الدكتورة شيماء دومة، التي أصبحت السيدة الوحيد في مواجهة 29 مرشحا معظمهم رجال أعمال، وتحظى بدعم أهالى بسيون.

ومن أبرز المرشحين عمرو السعيد، مرشح الفردى لمستقبل وطن، الذي يحظى بدعم أهالى بلدته المحلة، وتمكن من الوصول إلى الإعادة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، والإعلامى شاكر عمارة، ابن مركز السنطة الذي يحظى بدعم بلدته بالكامل.

واللواء إيهاب الهرميل، الذي يحظى بدعم أبناء طنطا له ونجح في الوصول إلى الإعادة في انتخابات مجلس النواب السابق، ورجل الأعمال أحمد حماد، أمين عام حزب مستقبل وطن والذى يحظى بدعم الحزب.

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وتشهد الانتخابات منافسه حامية بين المستقلين وأعضاء مستقبل وطن، وامتلات شوارع الغربية بالافتات التي غطت الميادين.