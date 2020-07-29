شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الوطنية للتطوير»: نختار العمال غير المدخنين.. وتدريبات صباحية للحفاظ على لياقتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن تكنولوجيا المصانع التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تظهر للمرة الأولى، في ظل تطور التكنولوجيا بصورة كبيرة وهو ما يوفر في الطاقة ويزيد الانتاجية خاصة إن الهدف الرئيسي للشركة هو تقديم منتج جيد ويصلح للتصدير وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تمتلك الذهب الأبيض أو القطن طويل التيلة ونسعى لتعظيم الاستفادة منه.

وتابع أن التعاون كان مع أكبر الشركات العالمية للحصول على أفضل تكنولوجيا بهدف التصدير وتحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتحقيق الريادة في هذه الصناعة.

وأوضح أن شروط اختيار العمال واضحة، وهي ألا يكون مدخنا كما يتم توفير تدريبات صباحية خفيفة للحفاظ على لياقة العامل.