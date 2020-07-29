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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 تعديًا على الأراض الزراعية في الدلنجات وكوم حمادة بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إزالة 23 تعديًا على الأرض الزراعية في مركزى الدلنجات وكوم حمادة لقطع أرض بمساحة إجمالية تبلغ 1156 مترًا مربعًا، ضمن حملات الموجة 16 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص بإزالة 13 تعديًا بالبناء على الأرض الزراعية بقرية طيبة بمركز الدلنجات على مساحة 769 مترًا مربعًا، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات بالبناء والأسوار على مساحة 387 مترًا مربعاً بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط العنب.
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