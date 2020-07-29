شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج آخر مصابي كورونا.. عودة دار الضيافة إلى مدن جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، خروج آخر المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا، وعودتهم إلى العمل، بعد إقامتهم بدار الضيافة التابعة للجامعة بطريق المطار فترة تلقي العلاج والعزل، ويبلغ عددهم 8 من إجمالي إصابات فيروس كورنا المستجد 77 حالة إيجابية.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، إنه تم خروج آخر فوج، الثلاثاء، وسيتم تعقيم ورش دار الضيافة وعودتها إلى المدن الجامعية مرة أخرى.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لفريق العمل الطبي القائم على دار الضيافة خلال فترة العمل.