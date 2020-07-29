شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن مشاركة 450 محلًا تجاريًا في الأوكازيون الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون الصيفى، خلال أول يومين عمل للأوكازيون، بلغ 450 محلًا، لافتًا إلى أن هناك تقديم تخفيضات في أسعار المنتجات تتم وفقًا لرغبة المحل المشارك، شريطة أن تكون نسبتها حقيقية، وهى النسبة نفسها التي يتم الإعلان عنها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه مع دخول عيد الأضحى يتم تكثيف الحملات الرقابية خلال هذه الأيام، خصوصًا في ظل إقبال المواطنين على شراء المنتجات والملابس لمنع أي تلاعب من قِبَل البعض في العروض، لافتًا إلى أن عروض تخفيضات الأسعار ليست إلزامية على التجار، وإنما اختيارية منهم، شريطة أن تكون عروضًا حقيقية وليست وهمية.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الداخلية بالوزارة أصدر بعض النصائح للمواطنين خلال حصولهم على المنتجات، وهى فرز الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها، وأنه في حالة كون لون المنتج «باهتًا» فذلك يعنى أنه غير جيد، ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل، والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضَّحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، مشددًا على ضرورة التعامل مع المحال المُرخَّصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

وواصلت المحال والشركات الناشطة في مجال تجارة الملابس الجاهزة طرح السلع بخصومات كبيرة، بعدما دَعَت الغرف التجارية إلى تبكير موعد الأوكازيون الصيفى، وأطلقته وزارة التموين، الأسبوع الماضى.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الصيفى المبكر أسهم في نمو حركة المبيعات من 30% إلى 60%، ولاسيما تزامنًا مع حلول عيد الأضحى.

وأوضح لـ«المصرى اليوم»، أن الخصومات وصلت إلى 70%، فضلًا عن خصومات «اشترى قطعة وخد واحدة هدية» من أجل تصريف البضائع التي تكدست في المخازن بفعل أزمة تداعيات كورونا وانخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين إلى أدنى حد خلال العام الحالى بسبب الأزمة.

وأكد «حسن» أن الخصومات ليست وهمية، وأن معظم المحال تسعى إلى صرف البضائع الصيفية للدخول في الموسم الشتوى، المنتظر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل، فضلًا عن سعيها لسداد المستحقات والإيجارات ورواتب العمالة.

وأشار رئيس شعبة الملابس الجاهزة إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى أسهمت- إضافة إلى الأوكازيون- في حدوث انتعاشة لسوق الملابس في البلاد، لافتًا إلى أن أكثر من 3 آلاف محل وشركة ملابس سجلت استمارات الانضمام إلى المبادرة، في خطوة للاستفادة من حركة الرواج المُتوقَّعة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطنى. في سياق متصل، كشف تقرير رسمى للوزارة عن مشاركة المحال التجارية في الأوكازيون الصيفى من خلال الحصول على التصاريح من مديريات التموين المختلفة بالمحافظات، وأنه من حق المحال اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار، دون إلزامها بأى نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

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ويقوم قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بشن حملات مستمرة على المحال التجارية للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من مديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون، كما يتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية بالوزارة للمرور على أكبر عدد من المحال والأسواق المختلقة بالمحافظات، حيث كشفت الأجهزة الرقابية عن عروض وهمية في تخفيضات الأسعار يقدمها بعض أصحاب المحال التجارية لخداع المواطنين، وتم تحرير 12 مخالفة، في أول يومين من عمل الأوكازيون، منها 5 مخالفات عن عروض وهمية لتخفيضات الأسعار- حيث يتم الإعلان عن تخفيضات على عكس الحقيقة- و7 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، وجّه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة باستمرار شن الحملات للتأكد من العروض المعلنة في الأوكازيون الصيفى، بجانب تذليل أي عقبات لمشاركة المحال الراغبة في العمل بالأوكازيون الصيفى أيضًا، كما تقوم غرفة عمليات الوزارة بمتابعة الأوكازيون بشكل يومى في مختلف المحافظات.