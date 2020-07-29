شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الغربية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء جاهزة لاستقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد الـ25% جدية التصالح، موضحا أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل كافة العقبات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التنمية المحلية.

في السياق، تابع الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الثلاثاء، التسهيلات المقدمة للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية، بناء على تكليف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لنواب المحافظين بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، وتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك خلال زيارته لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي أول طنطا ومركز خدمة المواطنين بمركز ومدينه طنطا، والمركز التكنولوجي بمدينه سمنود.

وقال نائب محافظ الغربية إنه تم فحص كامل للمشاكل الموجودة بالمراكز التكنولوجية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم الاستماع لمشاكل للمواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.