شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في مسقط رأس «طبيب الغلابة» لغياب مسؤولي «الصحة» عن الجنازة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب في قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاي البارود في البحيرة، لعدم حضور أي مسؤول عن قطاع الصحة بالمحافظة جنازة الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة».

وقال بهجت السيد مشالى، ابن عم الطبيب الراحل: «للأسف لم يحضر أي مسؤول بالصحة، وكنا ننتظر أن يحضر المسؤولون عن المديرية الجنازة، وخصوصًا أن الراحل ينتمى إلى قطاع الصحة وأفنى حياته في هذا القطاع».

وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمنيا في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، عقب صلاة الظهر، جثمان الدكتور محمد مشالى، وتم تقديم العزاء على المقابر بالإشارة بالأيدى، بعد أداء صلاة الجنازة على جثمان الفقيد أمام دوار العائلة، بمشاركة محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.

طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى .. العزاء على المقابر فقط: ابن عمه يوضح السبب