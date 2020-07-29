شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات الدفعة المستحقة لورثة المعلمين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت نقابة المهن التعليمية بدء صرف دفعة المعاشات المستحقة لورثة المعلمين الذين يستحقون الصرف، الأربعاء. كان خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أصدر تعليمات مشددة للمسؤولين عن المعاشات بالنقابة العامة للمهن التعليمية بضرورة توفير المبالغ اللازمة للدفعة المستحقة لمعاشات الورثة ليتم صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. وتمكنت النقابة من توفير المبالغ اللازمة وتوفير دفعة المعاشات ليبدأ صرفها بدءا من الأربعاء، بناء على تعليمات نقيب المعلمين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,482

تعافي 34,838

وفيات 4,652

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