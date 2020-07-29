شكرا لقرائتكم خبر عن على اللافتات مضيئة.. شوارع طنطا تتزين بصور محمد مشالي «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بوضع صور الدكتور محمد مشالى «طبيب الغلابة»، الذي توفى، فجر الثلاثاء، على جميع اللافتات المضيئة التي تمتلكها المحافظه ومجلس مدينة طنطا، تكريما لتاريخه العظيم في خدمة البشرية.

وقامت الشركات الخاصة التي تمتلك لوحات إعلانات مضيئة بوضع صور «طبيب الغلابة»، تكريما له على ما قدمه من أجل الفقراء، وسط حالة من الحزن بين أهالى المحافظة.

والدكتور محمد مشالي الملقب بـ«طبيب الغلابة»، ولد في قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة عام 1944، وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع أسرته وافتتح عيادته الشهيرة عام 1975، كما تعين مدير القطاع الريفي حتى أصبح مدير مستشفى الأمراض المتوطنه وكانت قيمة الكشف 5 جنيهات، وفي الفترة الأخيرة بلغت 10 جنيهات، وكان يرفض الحصول عليها من الفقراء.

شوارع طنطا تتزين بصور طبيب الغلابة على اللافتات المضيئة بطنطا