شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء».. نجوم الفن ينعون «طبيب الغلابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الدكتور محمد عبدالغفار مشالي، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الغلابة» الذي وافته المنية، صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز ٧٦ عامًا، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدان قيمة أخلاقية وإنسانية كبرى.

وكتب الفنان أمير كرارة: «اللهم ارحمه كما كان رحيمًا بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك طبيب الغلابة»، وغرد الفنان محمد هنيدي من خلال «تويتر»، قائلة:«ربنا يرحمك يا دكتور، رحلة عظيمة كان عنوانها العطاء وخدمة الغلابة #طبيب_الغلابه».

وكتب الفنان مصطفى شعبان عبر «فيسبوك»: «اللهم اسالك الفردوس الاعلى لمن لم يتاجر بعلمه وسخر علمه وعمره لخدمه الإنسانية، نفتخر بك واسمك سيبقى رمزا للعطاء والمحبة والإنسانية، دكتور محمد مشالى #طبيب_الغلابه».

وكتب الفنان محمد فؤاد عبر حسابه على «إنستجرام»: «رحمة الله على إنسان وفقه الله لخدمة عباده..نسأل الله أن يكون عمله خالصا لوجه الله.. وأن يجعل عمله الصالح في ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته».

وكتب الفنان محمد ممدوح: «كل واحد فينا مدين للراجل ده على الأقل بدعوة من القلب وقراءة الفتحة على روحه النقية، دكتور محمد مشالي رحمه الله واسكنه فسيح جناته، ارحمو من في الأرض يرحمك من في السماء»

والدكتور محمد مشالي الملقب بـ«طبيب الغلابة»، ولد في قرية ظهر التمساح بمحافظة البحيرة عام 1944، وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع أسرته وافتتح عيادته الشهيرة عام 1975، كما تعين مدير القطاع الريفي حتى أصبح مدير مستشفى الأمراض المتوطنه وكانت قيمة الكشف 5 جنيهات، وفي الفترة الأخيرة بلغت 10 جنيهات، وكان يرفض الحصول عليها من الفقراء.

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