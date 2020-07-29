شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: قطر تدعم الإرهاب وتهدف لتقسيم المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معين عبدالملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، إن بلاده تدعم موقف مصر في المفاوضات مع إثيوبيا وفي الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية مهددة بشكل كبير وأنه يوجد بعض الأعداء يدعمون الإرهاب في المنطقة وتعطيهم الأسلحة والمعونات اللازمة لهز الأمن القومي العربي.

وأبدى «عبدالملك» خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي على قناة «الحياة اليوم»، عن حزنه الشديد «لأن قطر دولة عربية ولكنها تدعم الإرهاب وتهدف لتقسيم المنطقة العربية مع تركيا»، مشددًا على ضرورة وجود اتحاد عربي للقضاء على جميع المشكلات التي تواجه المنطقة ومنع أي تدخل أجنبي.

وتابع أن لقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي كانت تجربة وفرصة رائعة، مؤكدًا استعداد كل أجهزة الدولة المصرية للمساعدة في كل المجالات مع اليمن، وأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سيترك علامة مهمة في تطوير الدولة المصرية، وسيترك بصمة كبيرة بالدولة.

ولفت إلى أن العالم يتقدم ولكن الدول العربية تعاني من صراعات داخلية وهو ما يفتت جهود العرب والوقت الذي فقدوه، خاصةً وأنه خلال العشر سنوات الماضية ظهرت النزاعات بشكل كبير في آن واحد، ضاربًا مثلًا بهدم الدول الوطنية مثل العراق ما ساهم في ظهور الميليشيات المسلحة وأنه لكي يعاد بناء مؤسسات الدولة في ليبيا واليمن فيجب أن تبنى من دون أي تدخلات.