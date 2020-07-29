شكرا لقرائتكم خبر عن بمكبرات الصوت.. الأحزاب تدعو للمشاركة في «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب السياسية تحركاتها لدعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها أغسطس المقبل.

انتشرت المركبات في المحافظات، وبالتحديد القرى والنجوع، مستخدمة مكبرات الصوت للدعاية التي يصاحبها الأغانى الوطنية، لحث المواطنين على الإيجابية والمشاركة، بالإضافة إلى اللافتات الدعائية والملصقات، وتدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمرشحين وإرسال رسائل (sms- واتس آب)، كما عقد عدد من مرشحى حزب الوفد جولات ميدانية بالمحافظات ولقاءات مصغرة مع الأهالى، فيما عقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة مرشح حزب الشعب الجمهورى لقاءً بأمانة الحزب في بنى سويف، وبدأ حزب الإصلاح والتنمية الدعاية الانتخابية لمرشحيه بثلاث محافظات، كما عقد عدد من مرشحى حزب الحركة الوطنية لقاءات «أون لاين» بالناخبين من المصريين بالخارج.

وبدأ مرشحو حزب الوفد حملاتهم الانتخابية، سواء على المقاعد الفردية أو المرشحين بالقائمة، حيث عقدت مرشحة الحزب بالشرقية الدكتورة حنان دنيا سلسلة من اللقاءات مع الأهالى لحثهم على المشاركة في الانتخابات وعدم الامتناع عن التصويت، مؤكدة أن الانتخابات حدث مهم وتستلزم مشاركة مجتمعية من جميع الفئات والشرائح المجتمعية، كما التقى شوقى عبدالشافى الشريف، مرشح الوفد عن القليوبية، عدداً من أهالى الدائرة وشرح لهم برنامجه الانتخابى، ونشر اللافتات والبانرات الدعائية له بمنطقة العبور بالقليوبية، وكذلك نشر سيرته الذاتية وكل المعلومات الخاصة به ليكون الناخبون على دراية ومعرفة كاملة بمرشحهم بالقليوبية.

وعقد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نائب رئيس الحزب، اجتماعا مع أمانة الحزب في محافظة بنى سويف، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال أبوهشيمة، مرشح الحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، إن حزب الشعب الجمهورى سيكون مثالا للرصانة السياسية لانتخابات الشيوخ هذه المرة، مشيرا إلى أن الحزب به كوادر سياسية وشبابية قادرة على الصعود به إلى قمة الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة. ولفت حازم عمر إلى إن القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع الصعيد تضم رموزا حزبية ثقيلة، وعلى رأسهم نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، ورئيس حزب مستقبل وطن، وهما يمثلان أبرز حزبين في التحالف، وهذا يفرض بذل كل الجهود لكى تتبوأ هذه القائمة أعلى معدلات نسبة المشاركة. وأعلن الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بدء الحزب في حملته الانتخابية بعد الإعلان عن ترشح 60 مرشحًا بالنظام الفردى على مستوى المحافظات، فضلًا عن مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر. وقال زكريا في بيان له إن الحزب في انعقاد مستمر مع الهيئة العليا وقياداته من أجل متابعة نشاط المرشحين، وأيضًا دعمهم على كل المستويات، لافتًا إلى التزام المرشحين بالجدول الزمنى الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات. وبدأ حزب الإصلاح والتنمية حملته الانتخابية للدعاية للقائمة الوطنية الموحدة من أجل مصر لدعم مرشحيه في محافظات «المنوفية- الغربية- كفر الشيخ» وذلك بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ وإعلان الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكر بيان للحزب أن الدعاية ستكون عبر القيادات الشعبية والشبابية، بالإضافة إلى لقاءات مرشحيه ببعض التجمعات المحدودة بمراعاة كل التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتأتى اللقاءات للتهنئة بمناسبة الأعياد والتعريف بدور مجلس الشيوخ واختصاصاته وأيضا لحث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم تحت شعار «انزل- شارك- قول رأيك».

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