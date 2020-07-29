شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة «طبيب الغلابة» ترفض إقامة عزاء لحماية المواطنين من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بهجت السيد مشالي، ابن عم الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة»، بعد انتهاء صلاة الجنازة والدفن، إن العائلة اكتفت بالعزاء على المقابر بالإشارة، وأغلقت دوَّارها في القرية.

أضاف «بهجت» أنه «منذ أزمة فيروس كورونا ونحن نكتفى في حالات الوفاة في العائلة بالعزاء على المقابر، دون فتح الدوار للعزاء كما كان معتادًا في الظروف العادية»، مؤكدًا أن العائلة حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأشار «بهجت» إلى أنه كان يتم توزيع كمامات في «الدوَّار» وتعقيم الأيدى بالكحول للمتواجدين الذين كانوا في انتظار حضور الجثمان من طنطا.

وقال «بهجت» إنه في ظل الظروف العادية كان من عادة عائلة مشالي أن يحضر مقرئين في العزاء ويستمر خلال اليوم الأول، ويظل اليوم الثانى مفتوحًا لتلقى العزاء دون وجود مقرئين.

وشيع المئات من أهالى قرية ظهر التمساح التابعة لمجلس قرية أرمنيا بمركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة، عقب صلاة الظهر، جثمان الدكتور محمد مشالى، وأدوا صلاة الجنازة أمام دوار العائلة، بمشاركة محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود.

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طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى .. العزاء على المقابر فقط: ابن عمه يوضح السبب

دوار عائلة مشالى قبل وصول جثمان طبيب الغلابة

وصول جثمان الدكتور محمد مشالي «طبيب الغلابة» إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية ظهر التمساح في البحيرة

دوار عائلة مشالى قبل وصول جثمان طبيب الغلابة