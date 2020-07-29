شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: البدء في صناعة سيارة كهربائية مصرية نهاية العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتطلع إلى البدء في إنتاج أول سيارة كهربائية خلال الربع الأخير من العام الحالي، والمشاورات جارية مع الجانب الصيني حاليا، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس بالفعل تصفية بعض المصانع الخاسرة على أن يتم تعويض العاملين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء، أن ما يحدث من تطوير لمصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية هو طفرة ونقلة نوعية للصناعة في مصر وللقطن المصري.

وتابع أن نصف الماكينات بمصانع الغزل والنسيج سيتم تكهينها وسيتم استبدالها بماكينات حديثة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة حاضرة بقوة في المصانع الحديثة، موضحًا أن العمل يتم حاليا على تطوير 23 مصنعًا يتم دمجها في 9 مصانع.

وأشار إلى أن العمل يتم حاليا على مصنع بالمحلة سيكون الأكبر على مستوى العالم داخل حدود مصنع غزل المحلة الحالي يحتوي على 182 ألف مرجل سيتم افتتاحه بعد 14 شهرا.