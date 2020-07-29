شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر تشغيل أول 3 قطارات روسية بداية من بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل أول 3 قطارات روسية جديدة ابتداء من صباح بعد غد الخميس، بعدما كانت تخطط وزارة النقل لتشغيلها بداية أغسطس المقبل، وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، لوزير النقل بتشغيل القطارات الجديدة لخدمة الركاب ونقلهم خلال عيد الأضحى.

وعقد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد اجتماعًا برئاسة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، لتنفيذ تكليف الرئيس وإعداد جداول تشغيل القطارات الجديدة بما فيها العربات الروسية والجرارات الأمريكية، حيث ستقوم الهيئة بتشغيلها بخطى القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس.

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واستقرت هيئة السكة الحديد على تشغيل قطار روسى بخط القاهرة - الإسكندرية، بحيث تكون أول رحلة له من محطة القاهرة الساعة 8.10 صباحا، وقطارين بخط الصعيد أحدهما يقوم من محطة القاهرة 6 صباحا متجها إلى سوهاج والآخر يقوم 9 صباحا متجها إلى أسيوط.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، أنه وصل حتى الآن 70 جرار أمريكى جديد، ضمن صفقة الجرارات الـ 110 المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، وأن كافة هذه الجرارات ستعمل فى قطر عربات الركاب.

وقالت المصادر إنه سيتم تشغيل أول 3 قطارات جديدة روسية ذات تهوية ديناميكية (عادية) على خطى القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس، لتصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن |أسطولها المكون من قطارات إسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.