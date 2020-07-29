شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء بتفكرك: وقت الأضحية من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس يوم 13 ذى الحجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تقوم دار الإفتاء المصرية، بين الحين والآخر بتذكرة متابعيها ببعض الأحكام الصحيحة خلال موسم الحج، وكان آخر هذه الأحكام تحديد وقت الأضحية، حيث قالت الدار عبر صفحتها على فيس بوك، إن وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذى الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذى الحجة.



الإفتاء

من ناحية أخرى، قال خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يضع مخلفات الأضحية فى الشوارع فهو آثم وليس من الدين.

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وأوضح عمران، أن ما يحدث من قبل البعض يسئ للدين والوطن ويتسبب فى ضرر كبير، مضيفا أن الظروف الطبية الآن تستدعى علينا التنظيف بعد الذبح خاصة وأنه شيئا غير حضاريا، بالإضافة إلى أن ترك مخلفات الذبيحة والأضحية فى الشارع حرام شرعًا.

وشدد عمران، على ضرورة أن تتم الاضحية بصورة حضارية خاصة وأن الدين الإسلامى وصانا بأن نحسن خلال الذبح، وأن نحسن إلى ذبيحتنا، وأن نمارس الرحمة مع الحيوان وأن نسن السكين لكى لا نعذب الذبيحة خلال الذبح.

وأوضح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ترك المخلفات يسئ إلينا وإلى الإسلام وسيقلب الحسنة إلى إساءة.