شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 2500 صك حجم مبيعات مديرية القليوبية من صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف القليوبية من تحقيق رقمًا قياسيًّا غير مسبوق فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حيث بلغت مبيعاتها 2500 صك، لتتجاوز بذلك مبيعاتها من الصكوك خلال العام الماضي .

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الإسكندرية من تحقيق الــ 500 صك الثالثة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، لتقترب بذلك من تجاوز مبيعات العام الماضي برصيد ارتفع إلى (5256) صكًّا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماد.

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كما ارتفع رصيد مديرية أوقاف القاهرة إلى 8501 صك في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.