شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مكافأة لمديرتى القاهرة والإسكندرية لجهودهم فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تمكن مديرية أوقاف الإسكندرية من تحقيق الــ550 صك الثالثة فى مسابقة العشر الأول من ذى الحجة، لتقترب بذلك من تجاوز مبيعات العام الماضى برصيد ارتفع إلى (5256) صكًّا فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماد.

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كما ارتفع رصيد مديرية أوقاف القاهرة إلى 8501 صك في مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها اثنى عشر ألفًا وخمسمائة جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.