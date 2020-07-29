شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: بدء صرف معاشات الدفعة المستحقة لورثة الأعضاء غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهن التعليمية أن، غدا الأربعاء، يبدأ صرف دفعة المعاشات المستحقة لورثة المعلمين الذين يستحقون الصرف.
وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أصدر تعليمات مشددة للمسئولين عن المعاشات بالنقابة العامة للمهن التعليمية بضرورة توفير المبالغ اللازمة للدفعة المستحقة لمعاشات الورثة ليتم صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتمكنت النقابة من توفير المبالغ اللازمة وتوفير دفعة المعاشات ليبدأ صرفها بدءا من الغد بناء على تعليمات نقيب المعلمين.
ويأتى ذلك، بعدما أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات يوليو المقررة للأعضاء، يوم الاثنين الماضى، على أن يتم الإعلان عن صرف المعاشات للورثة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "الزناتي"، أن النقابة قامت خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع بنك الإسكان والتعمير للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين.
ووجه نقيب المعلمين، جميع النقابات الفرعية للمعلمين ولجانها النقابية، بضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والعمل على إزالة أية معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف .
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